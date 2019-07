Barock, Romantik und Jazz beim Orgel.Sommer im Mariendom

Da kommt Klang in die Kirche: Fünf Abend- und zehn Mittagskonzerte stehen von 5. Juli bis 8.September beim diesjährigen Orgel.Sommer im Mariendom auf dem Programm. Domorganist Wolfgang Kreuzhuber freut sich über das Who is Who der Orgelwelt, bei einem Improabend greift der Profi auch selbst in die Tasten. Es geht nämlich sicher nicht nur klassisch zu, auch Jazz, Romantik und sogar Saxofonklänge werden zu hören sein. Alle Infos und Tickets auf www.rudigierorgel.at