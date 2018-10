Der langjährige Pressesprecher der Raiffeisenlandesbank OÖ, Harald Wetzelsberger, ist völlig unerwartet am Sonntag mit 54 Jahren gestorben, teilte die Bank am Montag mit. Der gebürtige Innviertler war seit 1999 in dem Geldinstitut beschäftigt, zuvor arbeitete er für den seinerzeitigen oö. Wirtschaftslandesrat Christoph Leitl ( ÖVP) als Pressereferent.