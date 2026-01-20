Einbrecherbande ausgehoben: Kupferkabel und Werkzeuge gestohlen

Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat eine Einbrecherbande ausgehoben, auf deren Konto elf Einbrüche in Firmen oder auf Baustellen in Oberösterreich sowie einer am Gelände des Umspannwerks in Ernsthofen in Niederösterreich gehen.

Das Trio stahl Kupferkabel und Werkzeuge im Wert von mehreren Hunderttausend Euro, berichtete die Polizei am Dienstag.