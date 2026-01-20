Einbrecherbande ausgehoben: Kupferkabel und Werkzeuge gestohlen
Zusammenfassung
- Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat eine Einbrecherbande festgenommen, die für elf Einbrüche in Oberösterreich und einen in Niederösterreich verantwortlich sein soll.
- Das Trio aus Kroatien stahl Kupferkabel und Werkzeuge im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und wurde nach einem Einbruch im Oktober gefasst.
- Zwei Unternehmer aus dem Bezirk Linz-Land werden wegen Hehlerei angezeigt, da sie gestohlene Waren von der Bande gekauft haben.
Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat eine Einbrecherbande ausgehoben, auf deren Konto elf Einbrüche in Firmen oder auf Baustellen in Oberösterreich sowie einer am Gelände des Umspannwerks in Ernsthofen in Niederösterreich gehen.
Das Trio stahl Kupferkabel und Werkzeuge im Wert von mehreren Hunderttausend Euro, berichtete die Polizei am Dienstag.
Die drei Kroaten im Alter von 25, 26 bzw. 32 Jahren waren nach dem Einbruch in das Umspannwerk im Oktober des Vorjahres gefasst worden.
Anzeige auch gegen mutmaßliche Hehler
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie auch für elf weitere Taten verantwortlich sind. Gegen den 25-Jährigen, der in Wien lebte, bestand zudem ein Europäischer Haftbefehl wegen Einbrüchen in Deutschland. Die Polizei forschte auch zwei Unternehmer - Vater und Sohn aus dem Bezirk Linz-Land - aus, die gestohlene Waren von dem Trio gekauft hatten. Sie werden wegen Hehlerei angezeigt.
