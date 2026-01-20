Erneut wollten Kinder und Jugendliche in ein Geschäftslokal in der Semperstraße im 18. Bezirk einbrechen.

Erst in der Nacht auf Sonntag war eine Teeniebande in Simmering geschnappt worden, in der Nacht auf Dienstag waren es vier Verdächtige. Der Jüngste ist erst elf Jahre alt.

Sie sollen laut Polizei versucht haben, mit einem Notschlaghammer die Scheibe des Geschäftes einzuschlagen. Zwei der Burschen sind bereits strafmündig und polizeibekannt. Sie wurden festgenommen.