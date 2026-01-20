Wien

Erneut waren Kinder als Einbrecher in Wien unterwegs

Eine Person mit Kapuze schlägt mit einem Hammer auf eine Scheibe.
Vier Verdächtige wollten eine Scheibe eines Geschäfts in Wien-Währung mit dem Notschlaghammer einschlagen.
20.01.26, 15:13

Erneut wollten Kinder und Jugendliche in ein Geschäftslokal in der Semperstraße im 18. Bezirk einbrechen.

Erst in der Nacht auf Sonntag war eine Teeniebande in Simmering geschnappt worden, in der Nacht auf Dienstag waren es vier Verdächtige. Der Jüngste ist erst elf Jahre alt.

Sie sollen laut Polizei versucht haben, mit einem Notschlaghammer die Scheibe des Geschäftes einzuschlagen. Zwei der Burschen sind bereits strafmündig und polizeibekannt. Sie wurden festgenommen.

Polizei schnappte Jugendbande in Wien: Fünf Überfälle aufgeklärt

Die vier dunkel gekleideten Burschen wollten noch in einen Park flüchten, konnten aber geschnappt werden. Bei den beiden 14-Jährigen handelt es sich um einen Syrer und einen Afghanen. Verdächtigt wird auch ein 13-jähriger Österreicher und der Elfjährige, dessen Staatsbürgerschaft unbekannt ist.

Die beiden Strafunmündigen wurden an ihre Obsorgeberechtigten übergeben. Weitere Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West.

