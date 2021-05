Bärlauchbrand auf den Schweinsbraten

Für Freunde des Schweinsbratens hat Mathias Gasteiger einen Tipp: Den Braten im Rohr mit ein paar Tropfen seines Bärlauchbrandes übergießen, der Alkohol verdampft, das Aroma bleibt, der Schweinsbraten erhält eine besondere Note.

Fünf Goldmedaillen

Obwohl der Bärlauchbrand eine völlig neue Kreation ist, ist der 64-Jährige dafür auf Anhieb mit einer Goldmedaille bei der Destillata 2021, der österreichischen Prämierung der weltbesten Brände, ausgezeichnet worden. Weitere Gold-Auszeichnungen erhielt er für den Birnenbrand, Williams-Holzfass, Williams-Tresterbrand und den Holunderblüten-Cuvée.

Goldenes Stamperl

Auch die Bio-Ab-Hof-Spezialmesse in Wieselburg für Direktvermarkter hat seine Arbeit gewürdigt. Er erhielt das Goldene Stamperl 2021 für seinen Birnen-Cuvée, weiters gab es Goldmedaillen in den Kategorien Grüne Pichelbirne, Rote Pichelbirne, Birne-Holzfass, Speckbirne und Schoko-Chili-Likör. Weiters gingen noch sechs Silber- und sechs Bronzemedaillen an ihn. Die Summe der Auszeichnungen bescherte ihm die Aufnahme in die Liste der zehn besten Destillerien.

Jury wird immer kritischer

„Die Jury wird jedes Jahr ein bisschen schärfer“, sagt Gasteiger, der die Brennerei seit 20 Jahren betreibt und auf Bio setzt. „Für einen Hobby-Schnapsbrenner sind die Auszeichnungen nicht schlecht, aber es ist gewaltig viel Arbeit“, ist er bescheiden. „Der Erhalt der Speck- und Pichelbirnen ist für uns im Salzkammergut schon viel wert.“ Die Bäume stehen am Gmundner Berg. Was ist der Grund für den Erfolg? „Man muss es mit Liebe machen. Das Geld darf keine Rolle spielen, man muss sich spezialisieren.“ Man dürfe nur das Mittelstück des Brandes verwenden, „wenn man ein bisschen einen Vor-. oder Nachlauf drinnen hat, ist man schon weg. Die Spezialisten schmecken das heraus.“