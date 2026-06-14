Bad Leonfeldens Sturm ist nicht aufzuhalten

Dort, im Sport- und Freizentrum der Mühlviertler Stadtgemeinde, hat der frischgebackene Landesmeister SU Vortuna Bad Leonfelden seine Heimstätte. Und dort vernascht er regelmäßig die Gegner, wie etwa am vergangenen Wochenende beim 5:1 gegen die Vöcklamarkter. Der beste Sturm der Liga sicherte den Meistertitel in der OÖ-Liga.

Und weil damit nicht genug, holten sich die Leonfeldener auch noch den Liga-Cup. Im Finale wurde SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf mit 5:0 vom Platz geschossen. Als Meister muss Leonfelden in die neue Regionalliga Nord aufsteigen, die von je acht Klubs aus Oberösterreich und Salzburg gebildet werden soll. Das soll kürzere Wege bringen als bisher, wo es nach Kärnten und in die Steiermark ging. Vom oberen Mühlviertel nach St. Johann im Pongau oder nach Saalfelden ist es allerdings auch nicht gerade ein Katzensprung.

Vorwärts schwächelte

Deshalb wurde in Bad Leonfelden schon vor Monaten beschlossen, dass man als Zweiter keinesfalls aufsteigen werde. Damals war Vorwärts Steyr Tabellenführer, das in der Schlussphase jedoch arg schwächelte. Die Mühlviertler hätten es sich leicht machen und in den letzten Runden ebenfalls dort und da Punkte liegenlassen können. „Das ist nicht unser Anspruch, man muss sich in die Augen schauen können“, plädiert Obmann Josef Wiesinger für Sportsgeist: „Es ist, wie es ist. Wir steigen auf und freuen uns auf die Aufgabe.“