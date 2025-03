„Babsi“ überlebte den Winter

„Babsi“ kam im Sengsengebirge zur Welt und unternahm Anfang Juli 2024 ihre ersten kurzen Flugversuche. Erste größere Flugstrecken im elterlichen Revier legte sie ab Anfang September zurück. Ab dieser Zeit konnte sie oft in Begleitung ihrer Mutter und manchmal bettelnd beobachtet werden. Erst heuer am 23. Februar unternahm sie einen zweitägigen Ausflug in die Eisenerzer Alpen und kehrte am Tag darauf wieder zurück. Anfang März folgte noch ein kurzer Ausflug Richtung Stumpfmauer an der oberösterreichisch-niederösterreichischen Grenze.

Bis zum Königsee

Etliche Tage später folgte eine Flugreise Richtung Kapfenberg, über die Niederen Tauern bis an den Königsee in Bayern. Derzeit ist sie wieder im elterlichen Revier im Nationalpark Kalkalpen. Sie hat sich zu einem prächtigen, vitalen Vogel entwickelt. Schon beim Ausfliegen aus dem elterlichen Horst hatte sie ihren Vater an Umfang und Flügelspannweite übertroffen.

Der Steinadler ist der größte in den Nördlichen Kalkalpen brütende Greifvogel. In den vergangenen Jahren konnten im Nationalpark Kalkalpen vier Brutpaare dokumentiert werden. In Kooperation mit dem Nationalpark Gesäuse werden die Steinadlerbestände seit geraumer Zeit überwacht. Das Monitoring bestätigt, dass sich aufgrund der strengen Schutzmaßnahmen die Bestände wieder erholen.