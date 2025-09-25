Oberösterreich

36-Jähriger nach Überschlag mit seinem Auto gestorben

Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.
Der Unfall ereignete sich im Hausruckviertel. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
25.09.25, 08:23
Ein 36-jähriger Einheimischer hat am Donnerstag bei einem Autounfall zwischen Alkoven und Eferding sein Leben verloren. Er war laut Polizei gegen 0.50 Uhr auf der B 129 unterwegs, als er links von der Fahrbahn abkam und auf eine Wiese geriet. Schließlich stieß der Pkw gegen einen Gartenzaun und überschlug sich.

Tragischer Unfall in OÖ: Mann nach nächtlichem Crash tot aufgefunden

Andere Autofahrer schlugen sofort Alarm. Eine Reanimation durch Notärzte blieb aber erfolglos. Der Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

