36-Jähriger nach Überschlag mit seinem Auto gestorben
Der Unfall ereignete sich im Hausruckviertel. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Ein 36-jähriger Einheimischer hat am Donnerstag bei einem Autounfall zwischen Alkoven und Eferding sein Leben verloren. Er war laut Polizei gegen 0.50 Uhr auf der B 129 unterwegs, als er links von der Fahrbahn abkam und auf eine Wiese geriet. Schließlich stieß der Pkw gegen einen Gartenzaun und überschlug sich.
Andere Autofahrer schlugen sofort Alarm. Eine Reanimation durch Notärzte blieb aber erfolglos. Der Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
