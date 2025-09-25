36-Jähriger nach Überschlag mit seinem Auto gestorben

Ein 36-jähriger Einheimischer hat am Donnerstag bei einem Autounfall zwischen Alkoven und Eferding sein Leben verloren. Er war laut Polizei gegen 0.50 Uhr auf der B 129 unterwegs, als er links von der Fahrbahn abkam und auf eine Wiese geriet. Schließlich stieß der Pkw gegen einen Gartenzaun und überschlug sich.