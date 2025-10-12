Autofahrer raste in OÖ mit 145 km/h durch 70er-Zone
Die Polizei nahm dem 29-Jährigen noch an Ort und Stelle den Führerschein ab.
Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist in der Nacht auf Sonntag in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) ein Autofahrer von der Polizei erwischt worden.
Der 29-Jährige raste kurz vor Mitternacht mit 145 km/h durch eine 70er-Zone und überholte dabei ein anderes Fahrzeug. Die Polizei stoppte den Einheimischen wenig später in der Nähe und nahm ihm den Führerschein ab.
