Von Auto erfasst: 17-jähriger Schüler in OÖ in Lebensgefahr

Der Unfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr, als der Jugendliche versuchte, die Bundesstraße zu überqueren, um einen Linienbus zu erreichen.

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde am Mittwochnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Lenzing lebensgefährlich verletz t.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der 17-Jährige zunächst an einer Bushaltestelle und unterhielt sich mit einem Schulkollegen. Als sich ein Linienbus auf der gegenüberliegenden Straßenseite näherte, dürfte der Jugendliche losgelaufen sein, um diesen noch zu erreichen.

Lebensgefährliche Verletzungen

Beim Betreten der Fahrbahn wurde er von einem PKW erfasst, der von einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 17-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert und auf der Motorhaube liegend noch einige Meter mitgenommen.

Der 17-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.