Ausstellung "Echt" in Linz: "Ich habe Vorbilder für mich gesucht"

Es war bei einer Ausstellungseröffnung. Tetyana Aleks sah eine stilvolle, gepflegte, ältere Frau mit Falten im Gesicht, fand sie wunderschön – und fragte sich: „Wieso sehe ich so selten solche Frauen? Wo sind sie?“ Das Erlebnis hat die Maskenbildnerin und Künstlerin zu einer eigenen Ausstellung inspiriert. „Echt. Frauen, die sich nicht beugen“ wird kommenden Dienstag, 25. 11., im Alten Rathaus in Linz eröffnet und ist dort bis 7. Dezember zu sehen.

Aleks hat 25 Frauen zwischen 40 und 80 Jahren natürlich in Szene gesetzt, der Welser Profi Johann Wimmer hat die Fotografien gemacht. Gezeigt werden Frauen, die sich gegen den Druck, immer jünger, glatter und perfekter wirken zu müssen, stellen. Sie verweigern Masken, Filler, Botox und Schönheitsoperationen und entscheiden sich bewusst, echt zu bleiben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sabine Starmayr Tetyana Aleks, 42, wurde in der Ukraine geboren und lebt nun in Wels.