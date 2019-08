Ausgehungertes Fischotter-Baby bettelte um Hilfe

Der geistesgegenwärtigen Reaktion von Wanderern am Traunsee in Oberösterreich ist es zu verdanken, dass ein Fischotter-Baby noch am Leben ist. Per Notruf alarmierte ein Mitglied der Wanderergruppe die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereins: Ein ausgehungertes Fischotter-Baby hatte sich in Eben am Traunsee (OÖ) an ihre Fersen geheftet und die Ausflügler bis zum Parkplatz verfolgt.

„Als wir am Einsatzort eintrafen, war der kleine Fischotter schwach und stark ausgehungert“, berichtet Ulrike W., Leiterin des Assisi-Hofs Oberösterreich in Frankenburg. „Wir konnten ihn vorsichtig einfangen und in Sicherheit bringen.“ Die großräumige Suche nach der Mutter und möglichen Geschwistern des Jungtiers brachte kein Ergebnis. Auch eine weitere Suchaktion am nächsten Tag verlief ergebnislos. In seinem derzeitigen Zustand würde „Oscar“, so wurde das Fischotterjunge von seinen Rettern genannt, ohne menschliche Hilfe nicht überleben.