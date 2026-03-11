Auffahrunfall in Oberösterreich: Zwei Verletzte nach Kollision mit LKW

Bei einem Verkehrsunfall auf der B147 im Bezirk Braunau wurden am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte angehalten, um nach links abzubiegen, als es zum folgenschweren Aufprall kam. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr im Bereich des Kreuzungsbereichs Albrechtsberg.

Kettenreaktion nach Auffahrunfall

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt der 35-jährige Braunauer mit seinem PKW auf der Braunauer Straße an, da er nach links abbiegen wollte. Ein nachfolgender 45-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, soll aus bislang unbekannter Ursache auf das stehende Fahrzeug aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto des 35-Jährigen um 180 Grad und kollidierte in weiterer Folge mit einem entgegenkommenden Sattelkraftfahrzeug, das in Richtung Braunau unterwegs war.

Zwei Verletzte nach Unfall

Der 35-jährige Fahrzeuglenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 45-jährige Unfallbeteiligte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.