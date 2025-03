Auffahrunfall auf Westautobahn in OÖ: 41-jähriger Mann getötet

Ein 41-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem Auffahrunfall auf der Westautobahn in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich ums Leben gekommen. Der Ungar war mit seinem Kleintransporter auf das Heck eines vor ihm fahrenden Sattelzuges aufgefahren. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte über die Fahrbahn gegen eine Leitschiene.