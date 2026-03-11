Arbeitsunfall in Linz-Land: 59-Jähriger stürzt von LKW-Ladefläche

Ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Rohrbach wurde nach einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Der Unfall ereignete sich bei einer Firma im Bezirk Linz-Land, als der Mann eigenständig seinen LKW mit Betonplatten belud.

Sturz beim Sichern der Ladung

Um die gestapelten Betonplatten zu sichern, stellte sich der 59-Jährige auf die äußere Kante der Ladefläche und hielt sich an den Verstrebungen fest. Während er versuchte, die Platten durch Rüttelbewegungen zu positionieren, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache den Halt. Der Mann stürzte aus etwa einem Meter Höhe rücklings auf den Asphalt und verlor durch den Aufprall das Bewusstsein.

Schnelle Hilfe durch aufmerksame Kollegin

Eine in der Nähe arbeitende LKW-Fahrerin bemerkte den Unfall und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern leistete sie Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Bei Ankunft der Polizei hatte der Verunfallte bereits wieder das Bewusstsein erlangt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz transportiert.