Anselm Grün zu seinem 80. Geburtstag: Höre gut auf meine Gefühle

Was bedeutet der 80-er für ihn? "Für mich bedeutet 80 Jahre schon, eine Schwelle zu überschreiten. Aber ich schaue vor allem in Dankbarkeit auf diese 80 Jahre zurück. Ich bin dankbar, dass ich immer nur Lust und Kraft habe, Vorträge und Kurse zu halten. Aber ich weiß auch, dass in diesem Alter schnell Einbrüche kommen können, die alle Planungen über den Haufen werden. Ich habe mir vorgenommen, gut auf mich, auf meinen Leib und auf meine Gefühle zu hören, um zu spüren, was für mich stimmig ist", sagt er im Gespräch mit dem KURIER.

Auch die Schattenseiten anehmen

Pater Anselm spricht von innerer Befriedigung. Was versteht er darunter? "Ich komme mit mir in Frieden, wenn ich alles, was in mir ist, auch meine Schattenseiten annehme. Jeder hat in sich immer verschiedene Pole: Liebe und Aggression, Verstand und Gefühl, Stärken und Schwächen. Wenn wir einen Pol verdrängen, gerät er in den Schatten und wirkt sich dann destruktiv aus. Es geht darum, sich mit allem, was in uns ist, auch mit dem inneren Chaos anzufreunden und es anzunehmen. Dann finden wir zum inneren frieden. Und dann kann von uns auch Frieden ausgehen. Wer etwas in sich abspaltet, der wird auch die Menschen um sich herum spalten."

Verstehen statt beurteilen

Stets betont er, es sei wichtiger zu verstehen als zu bewerten. Warum ist das so und wie schafft man es, zu dieser Einstellung zu kommen? Grün zum KURIER: "Heute erleben wir, dass die Menschen andere sofort bewerten und über sie urteilen Häufig ist das Urteilen über andere Ausdruck der Weigerung, sich selbst anzunehmen Das, was ich bei mir nicht akzeptiere, projiziere ich auf die andern. Nur wenn ich versuche, den andern zu verstehen, ist eine Verständigung möglich. Aber das Verstehen statt Bewerten gilt auch für uns selbst. Viele bewerten sich selber ständig. Wenn sie Angst haben, bewerten sie das sofort als Krankheit oder als Schwäche. Es geht darum, sich zu verstehen. Dann kann ich dazu stehen und überlegen, wie ich damit umgehe. Ähnlich ist es in der Partnerschaft. Wenn ich den andern ständig bewerte, wird kein Miteinander möglich sein. Nur wenn ich ihn verstehe in seinen manchmal irrationalen Reaktionen, kann eine Verständigung geschehen."