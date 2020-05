Angermeier neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank OÖ

Volkmar Angermeier wurde Dienstagabend zum neuen Aufsichtsrats-Vorsitzenden der Raiffeisenlandesbank OÖ AG (RLB OÖ) gewählt. Er löst damit Jakob Auer (71) ab, der sich nach 20 Jahren an der Spitze in den Ruhestand verabschiedet. Der demnächst 60-Jährige war bisher schon 20 Jahre lang Auers Stellvertreter. Als neue Stellvertreter Angermeiers wurden Roman Braun, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Region Schwanenstadt, und Herbert Brandmayr, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Wels, gewählt.



Aufsichtsratsvorsitzender in Eferding

Angermeier ist seit 2005 Obmann bzw. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Raiffeisenbank Region Eferding sowie seit 1999 Obmann-Stellvertreter der dort ansässigen efko. Darüber hinaus engagiert er sich ehrenamtlich als Kuratoriumsmitglied im Diakoniewerk Gallneukirchen und als stellvertretender Landesjägermeister. Angermeier wuchs in Alkoven auf, wo er auch die Volksschule besuchte. Nach dem Realgymnasium Linz führte ihn sein Ausbildungsweg weiter an die HBLA Francisco-Josephinum in Wieselburg, wo er sich der Landtechnik widmete. Zudem absolvierte er den 1. Studienabschnitt für BWL an der Johannes Kepler Universität in Linz. Der verheiratete Landwirt lebt in Eferding und ist Vater dreier Söhne.