„Am 4./5. März ist Zahltag“

Vor dem Empfang in den Redoutensälen fand Dienstagabend traditionell die Julius-Raab-Gedenkmesse in der Minoritenkirche des Landeshauses statt. Hauptzelebrant war Abt emeritus des Stiftes Heiligenkreuz, Gregor Henkel-Donnersmarck (76), die weiteren Zelebranten waren Bischof a.D. Maximilian Aichern und der Grieskirchner Pfarrer Johann Gmeiner. Die Botschaft des Mönchs: Es sei nicht verwerflich und unchristlich, reich zu werden, es komme darauf an, was man damit mache. „Die Wirtschaft wird oft zu Unrecht verteufelt.“ Die Unternehmer hörten es gerne.