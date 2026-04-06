Alles für den Kapitän Pogacar

In solchen Situationen ist Felix Großschartner gefragt. „Ich habe kurz gedacht, dass es vorbei ist“, schildert der 32-jährige Oberösterreicher die dramatische Phase und seine Rolle als Edelhelfer: „Ich habe ihn zum Feld zurückgebracht.“ Sein Rennen sei nach diesem Kraftakt im Grunde vorbei gewesen. Dass sein Kapitän den Zielsprint auf der Via Roma gewann, bekam Großschartner via Teamradio mit. „Eigentlich ist fast gar nichts nach Plan gelaufen“, resümiert Großschartner den kuriosen Rennverlauf.

„Monumente“

Das Spezielle an Mailand-San Remo über knapp 300 Kilometer sei, dass wegen des nicht so schwierigen Streckenprofils „selten der beste Fahrer gewinnt“. Doch Pogačar, aktuell klar die Nummer eins, wollte diesen Sieg unbedingt. Er möchte heuer als vierter Radrennfahrer in der Geschichte die „Monumente“ komplettieren, fünf Klassiker: Bei Lüttich–Bastogne–Lüttich, Flandern-Rundfahrt und Lombardei-Rundfahrt stand er schon mehrfach ganz oben auf dem Podium; nach dem Sieg bei Mailand-San Remo fehlt nur noch Paris-Roubaix am kommenden Sonntag. Großschartner wird dort nicht am Start sein, seine Stärken sind Rundfahrten und Bergetappen. Und so absolviert der Linzer ab morgen die Baskenland-Rundfahrt.

Tour de Romandie

Seine Rolle dort wird sein, den Mexikaner Isaac del Toro zu unterstützen. Danach folgt Ende April, Anfang Mai die Tour de Romandie in der Schweiz. Großschartner hat in dem noch jungen Jahr bereits 23 Renntage absolviert. Deshalb ist er froh, dass er jetzt ein paar Tage daheim bei Ehefrau Sabrina verbringen konnte. Geradelt wird dennoch jeden Tag nach einem mit dem Trainer festgelegten Plan. Die auf dem Radcomputer aufgezeichneten Daten werden automatisch auf die Teamplattform hochgeladen. Alles in allem, Rennen und Training, legt Großschartner im Jahr zwischen 30.000 und 35.000 Kilometer zurück. Wie sein weiterer Rennkalender aussehen wird, ist noch ungewiss.