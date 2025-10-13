Alkoholisierte Fahrerin verunfallte am Mondsee-Ufer

Eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck ist in der Nacht auf den 13. Oktober 2025 mit ihrem PKW am Ufer des Mondsees verunfallt. Die mutmaßlich alkoholisierte Lenkerin kam auf der B151 Atterseestraße von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Fahrzeug im Uferbereich. Nach dem Unfall soll die Frau die Unfallstelle zunächst verlassen haben, kehrte jedoch Stunden später zurück und verständigte die Behörden.

Laut Polizeibericht war die 27-Jährige auf der B151 Atterseestraße in Richtung Loibichl unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der PKW kollidierte zunächst mit einem Leitpflock und einer Strauchhecke, bevor er schwer beschädigt im Uferbereich des Mondsees zum Stehen kam.

Die Lenkerin konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Da sie ihr Mobiltelefon nach dem Unfall nicht mehr auffinden konnte, soll sie die Unfallörtlichkeit zu Fuß verlassen haben.

Positiver Alkotest

Erst gegen 6:30 Uhr morgens kehrte die Frau in Begleitung ihres Bruders zur Unfallstelle zurück und meldete den Vorfall bei der Polizei. Ein durchgeführter Alkotest soll einen Wert von 0,8 Promille ergeben haben. Die 27-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Der Fahrerin könnten nun Konsequenzen wegen Alkohol am Steuer sowie möglicherweise wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort drohen.