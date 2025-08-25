Betrunkener Biker in Oberösterreich zweimal von Polizei gestoppt
Die Polizei in Oberösterreich zog am Sonntag einen 48-jährigen Motorradfahrer gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit aus dem Verkehr.
Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land soll zunächst in Hörsching einer 30-km/h-Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag. Als ihn die Beamten angehalten hatten, habe der Mann stehen können. Der Alkoholtest ergab "einen relevanten Wert", wie es hieß.
Die Polizisten nahmen dem 48-Jährigen den Führerschein vorläufig ab und wiesen ihn an, das Motorrad nach Hause zu schieben, da er in der unmittelbaren Umgebung wohnte. Eine Schlüsselabnahme war nicht möglich, da das Fahrzeug über ein sogenanntes "keyless"-System verfügt.
Er saß erneut auf dem Bike
Eine Anweisung, der der Mann offensichtlich nicht viel Bedeutung schenkte: In der nächsten Querstraße saß er bereits wieder auf seinem Bike - und wurde erneut von dem Polizisten erwischt. Er wurde angezeigt.
Kommentare