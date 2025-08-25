Betrunkener Biker in Oberösterreich zweimal von Polizei gestoppt

Die Polizei in Oberösterreich zog am Sonntag einen 48-jährigen Motorradfahrer gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit aus dem Verkehr.

Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land soll zunächst in Hörsching einer 30-km/h-Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag. Als ihn die Beamten angehalten hatten, habe der Mann stehen können. Der Alkoholtest ergab "einen relevanten Wert", wie es hieß.