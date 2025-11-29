Alko-Lenker versteckte sich vor der Polizei auf der Rückbank

Zivile Verkehrspolizisten beobachteten in der Nacht auf Samstag auf der B1 zwischen Vöcklabruck und Frankenmarkt einen Pkw mit auffälliger Fahrweise. Der Fahrer hatte dabei offenbar Probleme, die Spur zu halten. Im Gemeindegebiet von Timelkam gelang es den Beamten, ihn anzuhalten.

Fahrer auf der Rückbank

Als die Polizisten an das Fahrzeug herantraten, stellten sie fest, dass sich am Fahrersitz niemand befand. Auf dem Beifahrersitz saß ein 33-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Vöcklabruck. Bei der weiteren Kontrolle entdeckten die Beamten auf der Rückbank einen 24-jährigen Rumänen, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck.