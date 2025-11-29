Alko-Lenker versteckte sich vor der Polizei auf der Rückbank
Zivile Verkehrspolizisten beobachteten in der Nacht auf Samstag auf der B1 zwischen Vöcklabruck und Frankenmarkt einen Pkw mit auffälliger Fahrweise. Der Fahrer hatte dabei offenbar Probleme, die Spur zu halten. Im Gemeindegebiet von Timelkam gelang es den Beamten, ihn anzuhalten.
Fahrer auf der Rückbank
Als die Polizisten an das Fahrzeug herantraten, stellten sie fest, dass sich am Fahrersitz niemand befand. Auf dem Beifahrersitz saß ein 33-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Vöcklabruck. Bei der weiteren Kontrolle entdeckten die Beamten auf der Rückbank einen 24-jährigen Rumänen, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck.
Der 24-Jährige soll gestanden haben, den Wagen gelenkt zu haben und nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein. Ein bei dem 24-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab laut Polizei 0,52 Promille.
Anzeige erstattet
Gegen den Lenker wurden mehrere Anzeigen erstattet. Die Weiterfahrt wurde anschließend vom 33-jährigen Beifahrer als Lenker fortgesetzt.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahren ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss nicht nur rechtliche Konsequenzen nach sich zieht, sondern auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
