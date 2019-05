„Alk ist uncool“: Jugend trinkt weniger

Die gute Nachricht zuerst: Der Alkoholkonsum bei Jugendlichen sinkt deutlich. Dieses Resultat ergibt sich aus dem im Vorjahr in Oberösterreich erhobenen „ Drogenmonitoring“. In der Studie, die seit dem Jahr 2000 alle drei bis fünf Jahre durchgeführt wird, gaben 1.500 Oberösterreicher Auskunft über ihre Trinkgewohnheiten.

Das Bild der Jugend, die nur an Alkoholexzessen interessiert sei, ist überholt, sagt Christoph Lagemann, der Leiter des Instituts für Suchtprävention in Oberösterreich. Hatten 2006 noch 13 Prozent aller Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren angegeben, dass sie an vier bis sieben Tagen in der Woche Alkohol konsumieren, so waren die jüngsten Ergebnisse deutlich niedriger. „Jetzt behaupten nur mehr vier Prozent der Jugendlichen, dass sie an vielen Tagen in der Woche etwas trinken“, erklärt Lagemann.

Das genaue Motiv für den Rückgang wurde nicht erfragt. Lagemann vermutet, dass der Gesundheitstrend und das Bewusstsein, dass jeder Rausch auch Zellengifte im Körper ausschüttet, mit ein Grund sein könnte.