Airbus fliegt mit Teilen aus zerhackten Kühlschränken

Was passiert nun im LIT Open Innovation Center? Die Roboterpsychologin Martina Mara erklärte das bei ihrer Moderation so: „Meine alter Waschmaschine wird zerhäckselt, aus dem Zerhäckselten werden Leichtbauteile produziert, die im Airbus landen , mit dem ich nach Tokyo fliege.“ Es gehe um Prozessautomatisierung in der Kunststofftechnik. Rektor Meinhard Lukas betonte, „hier gestalten wir die technologische Zukunft in der Innovationsstadt Linz“. Bürgermeister Klaus Luger sagte ein „klares Ja zum technologischen Fortschritt, aber die Folgen dürfen nicht zum Zerfall der Gesellschaft führen“. Es stellten sich Fragen nach „verantwortungsbewusster, sozial verträglicher Industrie“.