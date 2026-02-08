Aichern war ein Glücksfall für das Land

Als er 1981 zum Linzer Bischof bestellt wurde, wollte die Diözese eigentlich Weihbischof Alois Wagner, der als logischer Nachfolger für den abgetretenen Franz Zauner galt. Doch der war Papst Johannes Paul II. zu liberal.

Der polnische Pontifex zog innerkirchlich eine konservative Trendwende durch, die fortschrittliche, am II. Vatikanum orientierte Diözese Linz sollte auf Linie gebracht werden. Aichern, 15 Jahre lang Abt im steirischen Benediktinerstift St. Lambrecht, sollte sie umsetzen. Doch Aichern unterstützte den Kurs der Linzer, er verstand sich gut mit den diözesanen Führungsleuten und wurde so zum Ziel konservativ-fundamentalistischer Anschwärzungen und Intrigen. Ein Beispiel: Der damalige Präfekt der Glaubenskongregation und spätere Papst Joseph Ratzinger beschwerte sich in einem Brief an Aichern, wie es denn sein könne, dass in dem katholischen Bildungshaus Puchberg Yoga-Kurse abgehalten werden.

