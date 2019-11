Advent, Kultur und Stahlstadt

„Niemand reist nach Linz, nur um hier Punsch zu trinken. Es ist das Gesamtpaket, das geboten wird, das mittlerweile so gut ankommt.“ Georg Steiner, Chef der Linz Touristik, sprüht vor Vorfreude auf den bevorstehenden Wintertourismus in Oberösterreichs Landeshauptstadt. Die Stahlstadt, die in ihrer City von Anfang Dezember bis Februar mehrere idyllische, aber auch spektakuläre Attraktionen zu bieten hat, ist zum Magneten für Touristen geworden. Auch im Winter.

„ Linz ist in Österreich angekommen“, behauptet Touristiker Steiner. Das Konzept sich als moderne, innovative Stadt anzubieten greife. Nach dem Rekordjahr 2018 mit erstmals über 800.000 Nächtigungen erwarte man heuer ein weiteres Plus von zusätzlichen 100.000 Nächtigungen. Die anstehende angeblich ruhigste Zeit im Jahr müssen Linzer Gastronomen allerdings verschieben: „Der Andrang ist so groß, dass wir an den Wochenenden vielfach ausgebucht sind“, sagt Steiner. Die meisten Gäste kommen aus Österreich und aus dem bayrischen Raum.