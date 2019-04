Abgasstopp für ankernde Donauschiffe

Im Kampf gegen drohende EU-Verfahren und Strafen in Millionenhöhe wegen nicht eingehaltener Luftgrenzwerte fordert Oberösterreich auch von der rasant wachsende Flotte der Donaukreuzschiffe ihren Beitrag ein. Vor allem in Linz sollen ankernde Kreuzfahrtschiffe bald nicht mehr qualmende Dieselaggregate zur Energieversorgung an Bord verwenden dürfen, sondern Stromanschlüsse an Land nutzen müssen.

Oberösterreichs Umweltanwalt Rudi Anschober, Grüne, will die Aktion für luftschonendere Schiffe bundesweit initiieren, „weil ja sehr viele Donauhäfen mit diesem Problem konfrontiert sind“. Seiner Forderung verleiht er mit einer neuen Luft-Studie Nachdruck, in der dem eigentlich umweltfreundlichen Transportmittel Donauschiff massive Luftemissionen zugeschrieben werden. Demnach haben im Untersuchungsjahr 2017 allein die im Raum Linz fahrenden Schiffe 211 Tonnen Stickstoffdioxid (NO2) emittiert und in der Flussmitte eine Belastung von 30 Mikrogramm (µg) pro Kubikmeter Luft verursacht.