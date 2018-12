Abenteuerliche Weihnachtsbahn

Gut angeschnallt in einem stabilen Sitz geht es auf Schienen über drei Etagen bis in das Dachgeschoß. „Die Bahn diente früher als Geisterbahn in Italien und wurde vor 20 Jahren hier in Steyr installiert und technisch verfeinert. Jeder einzelne der fünf Sessel ist mit einem eigenen Elektromotor angetrieben. Das ist einmalig in Österreich“, erzählt Museumsmitarbeiter Peter Breslmayr.

Helmut Muhr erklärt die geschichtlichen Hintergründe: „Das Bürgerspital war im Mittelalter das Alters- und Pflegeheim von Steyr und eine wichtige Versorgungsstation für Bedürftige.“ Wir lassen uns mit der Bahn vorbei an 28 Wohnungen der damaligen Patienten führen. Nach einer gemütlichen Runde durch das Erdgeschoß mit von Puppen dargestellten Weihnachtstraditionen saust sie im sportlichen Tempo in den ersten Stock, wo internationale Weihnachtsbräuche dargestellt sind. Hier sieht man, wie in China Weihnachten gefeiert wird. Schließlich geht es durch einen Sternenhimmel hinauf in die Engelswerkstatt im Dachgeschoß. Dort wird eifrig gesungen, getanzt, gebacken und Weihnachtspakete geschnürt. Reizend, wie die unzähligen putzigen Engerl beschäftigt sind. Es geht dann durch eine weitere Kuriosität des Hauses, eine Sammlung von unglaublichen 14.000 Stück Weihnachtsschmuck.

Elfriede Kreuzberger hat die Schätze zusammengetragen, bereits in der vierten Generation. So kann man sehen, dass der Christbaum zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht am Boden stand, sondern an einem kräftigen Haken vom Plafond baumelte. Neben allen nur denkbaren Varianten an Glas-, Gold- und Silberkugeln schockieren die zur Zeit des Deutschen Kaiser Wilhelm II. gebräuchlichen Nachbildungen von Bomben als Christbaumschmuck.

In Begleitung des Obmannes des Vereins Heimatpflege, Wolfgang Hack, verlassen wir den geschichtsträchtigen Ort, überqueren die Brücke über die Steyr und erreichen am Stadtplatz die Schaudruckerei Greis. Wenige wissen noch, dass der Buchhändler Joseph Greis im Jahr 1827 in Steyr erstmals das Lied „Stille Nacht“ gedruckt hat. Ein guter Zeitpunkt, sich zum 200-Jahr-Jubiläum des berühmten Liedes daran zu erinnern. Der Druckexperte Karl Baumgartner bedient gerade vor einer Gruppe von Volksschülern die historische Handhebelpresse. Vor staunenden Kinderaugen zaubert er eine professionell gedruckte Replik des Erstdrucks aus der Maschine. Beeindruckend, den in alten Lettern geschriebenen Text auf dem speziell gefertigten handgeschöpften Papier in Händen zu halten.