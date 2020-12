72-Jährige nach Brand im Innviertel verschwunden

Eine 72-Jährige ist in Ried im Innkreis verschwunden, nachdem sie am Samstag ein Feuer in ihrem Haus gemeldet hatte. Die Frau bemerkte den Brand im Wohnzimmer um 6.00 Uhr und ging oder radelte dann zum etwa einen Kilometer entfernten Feuerwehrhaus, um das zu alarmieren.

Auch ihr 82-jähriger Mann, der im Obergeschoß geschlafen hatte, wurde auf die Flammen aufmerksam und rief per Telefon die Feuerwehr, berichtete die oberösterreichische Polizei am Samstag.

Die Feuerwehr löschte den Brand, der sich auf das gesamte Wohnzimmer ausgebreitet hatte. Um 11.30 Uhr stellten Experten fest, dass das Feuer im Bereich der Kachelofentür ausgebrochen war.

Der 82-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Von seiner Frau fehlte jede Spur, seit sie den Brand gemeldet hatte. Auch eine Suchaktion im Stadtgebiet verlief erfolglos.