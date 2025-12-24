70-Jährige bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ein 23-jähriger Autofahrer geriet auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 70-jährige Frau schwer verletzt.

Auf der Schalenberg Landesstraße im Ortsgebiet von Traberg ereignete sich am Heiligabend ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr vormittags. Der 23-jährige Fahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war auf der Schalenberg Landesstraße in Richtung Waxenberg unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er auf der winterlichen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der PKW geriet ins Schleudern, driftete auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 74-jährigen Mannes, der ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung stammt.

Schwere Verletzungen und Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß wurde die 70-jährige Ehefrau des älteren Fahrers, die auf dem Beifahrersitz saß, schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte sie die Rettung Helfenberg ins Landeskrankenhaus Rohrbach.

Der 23-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die besondere Vorsicht hin, die bei winterlichen Straßenverhältnissen geboten ist.