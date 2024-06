63-jähriger Wiener bei Alpinunfall in OÖ schwer verletzt

Ein 63-jähriger Wiener ist am Samstag bei einer Wanderung auf die Schaumbergalm in der Gemeinde Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf) schwer verletzt worden. Der Mann verlor auf rutschigen Untergrund das Gleichgewicht und stürzte über eine Böschung, berichtete die Polizei OÖ.