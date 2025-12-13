56-jähriger demenzkranker Welser nach zwei Wochen tot aufgefunden

Nach rund zwei Wochen Abgängigkeit ist am Freitag ein 56-jähriger Welser mit beginnender Demenz tot in Thyrnau in Bayern aufgefunden worden. Die 24-Jährige Tochter hatte den Mann als vermisst gemeldet.

Rund eine Woche später wurde der festgefahrene Wagen abgesperrt in einem Feld im deutschen Hauzenberg gefunden. Wieder nach einer Woche entdeckte man nun die Leiche des Vermissten. Hinweise auf Fremdverschulden gab es laut Polizei nicht.