56-jähriger demenzkranker Welser nach zwei Wochen tot aufgefunden
Nach rund zwei Wochen Abgängigkeit ist am Freitag ein 56-jähriger Welser mit beginnender Demenz tot in Thyrnau in Bayern aufgefunden worden. Die 24-Jährige Tochter hatte den Mann als vermisst gemeldet.
Rund eine Woche später wurde der festgefahrene Wagen abgesperrt in einem Feld im deutschen Hauzenberg gefunden. Wieder nach einer Woche entdeckte man nun die Leiche des Vermissten. Hinweise auf Fremdverschulden gab es laut Polizei nicht.
Zwischen Fundort des Wagens und der Auffindung des Toten lagen rund neun Kilometer. Nach dem Fund des Autos war seitens der deutschen Polizei eine groß angelegte Fahndung im Umkreis mit einem Hubschrauber durchgeführt worden.
Toter im Sumpfgebiet
Der Welser hatte auch kein Handy mit sich, um geortet werden zu können. Laut einem Bericht des ORF Oberösterreich hatten Spaziergänger den Toten in einem Sumpfgebiet in der Nähe eines Baches gefunden.
