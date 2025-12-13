51-Jährige in Oberösterreich von gefälltem Baum tödlich getroffen

Eine 51-Jährige ist am Freitag in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) bei Forstarbeiten von einem gefällten Baum erschlagen worden. Die Frau hatte gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem Waldstück eine rund 20 Meter hohe Buche umgeschnitten.

Reanimation

Der Stamm blieb in einem anderen Baum hängen und stürzte in die entgegengesetzte Richtung. Die 51-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos, berichtete die Polizei.

Der 57-jährige Ehemann hatte unverzüglich die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Unfall passierte in den späten Vormittagsstunden.