„Die Liebe eines Mannes wird im Bett gewonnen und bei Tisch erhalten.“ Ursula Asamer kennt sich aus in der Liebe. 50 Shades of Green titelt sich ihr 128-seitiges Buch, das heimische Kräuter und Blüten präsentiert, die die Liebe fördern. „Der Frauenmantel ist Frauenheilkraut par excellence“, bringt die 62-Jährige im Gespräch mit dem KURIER ein Beispiel. „Er kann auch eine Liebes-und Lustpflanze sein. Für Männlein und Weiblein.“ Er wirke gewebestärkend, auch in der Urogenitalregion. Kontraktionen würden stärker wahrgenommen, damit wirke der Frauenmantel orgasmusverstärkend.

50 Kräuter

Das Buch ist mit Grafiken und Bildern aufbereitet und beschreibt 50 Kräuter. Es enthält auch Rezepte („Liebe geht durch den Magen“) und Getränke-Tipps für die Liebesnacht. Weiters Anleitungen zur Zubereitung von Massageölen, Potenzkeksen und Räuchermischungen. Der Buchtitel ist durch Zufall und Kreativität entstanden. Als sie ihre Abschlussarbeit für die Ausbildung in Cranio Sacral Therapie schrieb, war das Buch 50 Shades of Grey ein Renner. Daraus wurde 50 Shades of Green. Die zweifache Großmutter, die in Attnang Puchheim wohnt, ist ausgebildete Kräuterpädagogin und Natur- und Landschaftsvermittlerin im Naturpark Attersee-Traunsee. „Da wird nur zweimal jährlich gemäht, da können die Kräuter aufkommen. Da ist die Umwelt von der Kräuterflora und den Pflanzen noch in Ordnung. Ich sehe mich als Treuhänderin für die Natur.“

Cranio-Sacral-Therapie

Ihr anderes Standbein ist die Cranio-Sacral-Therapie. „Man arbeitet hier mit den verschiedenen Rhythmen des Körpers. Jedes Organ hat eine eigene Rhythmik. Die spürt man ebenso wie die Störungen.“ Die Cranio-Sacral-Therapie verstehe sich als Komplementärmethode zur Schulmedizin. „Eine unspektakuläre Methode mit großer Wirkung.“ Für sie, die viele Jahre als Arztassistentin gearbeitet hat, ist die Rhythmik der Kräuter und Pflanzen und des Körpers „ein ganz großes Gesamtpaket“.