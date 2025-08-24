40-Tonner mit zwei Promille gelenkt: Fahrer in OÖ angezeigt

Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut hat in der Nacht auf Sonntag ein 58-Jähriger seinen 40-Tonnen-Lkw auf der Innkreisautobahn (A8) im Bezirk Grieskirchen gelenkt. Der Mann war in eine Schwerverkehrskontrolle der Polizei geraten und dadurch aufgeflogen.

Wie sich herausstellte, hatte er das Sattelkraftfahrzeug nicht nur betrunken gesteuert, sondern war zudem wegen der nicht eingehaltenen Ruhezeiten übermüdet. Er wurde mehrfach angezeigt, berichtete die Exekutive.