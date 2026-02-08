34-Jähriger gestand in OÖ Brandstiftung neben Feuerwehrhaus

Der Brand direkt neben dem Zeughaus der Freiwilligen Feuerwehr Pürach in Luftenberg an der Donau (Bezirk Perg) am späten Freitagabend war gelegt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, schlossen Brandermittler einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer rasch aus. Bei den Befragungen ergab sich schließlich ein Verdacht gegen einen 34-jährigen Mann aus dem Bezirk.

Nach anfänglichem Leugnen gestand er die Tat. Ein Motiv konnte er nicht plausibel darlegen. Das Feuer war in einer Halle für landwirtschaftliche Maschinen ausgebrochen.

Zehn Feuerwehren

Zehn Feuerwehren aus der Umgebung löschten die Flammen rasch und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf das Zeughaus. Der Schaden durch den Brand dürfte laut Polizei dennoch in die Zehntausende Euro gehen.