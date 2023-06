34-Jährige vom Donnerkogel-Klettersteig in OÖ gerettet

Ein 34-jährige Frau ist am Samstag am Klettersteig am Donnerkogel in Gosau (Bezirk Gmunden) abgestürzt und wurde dabei verletzt. Die Frau verstieg sich, rutschte aus und stürzte drei Meter ab. Die Bergrettung Gosau und ein Notarzthubschrauber konnten die Frau mit einem 30 Meter langem Fixtau aus der Wand retten, berichtete die Polizei Oberösterreich.