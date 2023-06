Jugendlicher ging in Eferding mit Messer auf 14-jährigen Freund los

In einer Parkanlage in Eferding ist am Samstagabend ein Streit von zwei Freunden außer Kontrolle geraten: Ein schwer betrunkener 16-Jähriger zückte ein Taschenmessesser und attackierte damit einen 14-Jährigen. Der Bursche erlitt leichte Schnittverletzungen und flüchtete mit einem gleichaltrigen dritten Burschen, berichtete die Polizei Oberösterreich.