3-D-Drucker für jeden Studenten

Gut 1200 österreichische Firmen sind in Israel wirtschaftlich aktiv, ein gutes Drittel davon befinden sich in Oberösterreich.

Dieser Aspekt und die innovative und das international überdurchschnittliche Engagement in Forschung und Entwicklung in diesem Staat lässt auch die rot-weiß-roten Unis und Fachhochschulen um Kooperationen und Ausbildungsprojekte anklopfen. In der vergangenen Woche fixierten die OÖ Fachhochschulen die Zusammenarbeit mit dem „Institute of Technology“ in der Stadt Holon (HIT).

Mit Ausbildungsrichtungen in Elektronik, Industriedesign, IT, oder Technologie-Management gehört die HIT zu den sechs besten Universitäten in Israel, schilderte der Uni-Vorsitzende Refael Barkan stolz. 4500 Studenten sind derzeit eingeschrieben, engste Kooperation mit der Wirtschaft, dem israelischen Militär, oder mit Krankenhäusern im Land sind Standard. Aktuelle Erfolge feiert die Hochschule mit Erfindungen zur motorischen Rehabilitation für Kinder mit schweren Beeinträchtigungen nach Erkrankungen. Die Exkursion durch etliche Labore zeigte Lockerheit in der Ausbildung und Forschung, aber auch höchstes technologisches Know-how. „Unser Ziel ist es, dass jeder Student gleichzeitig mit einem Laptop und einem kleinen 3-D-Drucker ausgestattet ist“, schilderte einer der Abteilungschefs, der vom Drucker gepresste Schädelschnitte oder Herzattrappen präsentierte.