29-Jähriger verletzte Lokalgast in OÖ bei Messerattacke schwer

Ein 29-jähriger Oberösterreicher soll am Sonntag in der Früh einem 25-jährigen Landsmann in einem Gasthaus im Bezirk Schärding mit einem Klappmesser in den Bauch gestochen haben. Danach flüchtete der alkoholisierte Mann. Er stellte sich aber kurze Zeit später einem Security-Mitarbeiter. Polizisten nahmen den Beschuldigten fest. Das verletzte Opfer wurde ins Klinikum Passau eingeliefert.