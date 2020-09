26-Jähriger in OÖ von Diamantklapperschlange gebissen

Ein 26-Jähriger ist Dienstagabend im Keller des elterlichen Wohnhauses im Bezirk Urfahr-Umgebung von einer Giftschlange - einer Westlichen Diamantklapperschlange - gebissen worden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern eingeliefert.

Der Mann besaß zwei Exemplare dieser hochgiftigen Reptilien. Sein Vater wusste offenbar nichts von den gefährlichen Haustieren, die der Sohn weder bei der Bezirkshauptmannschaft gemeldet noch artgerecht gehalten hat, informierte die Polizei weiter. Am Dienstag gegen 20.45 Uhr dürfte der 26-Jährige beim Kunststoffbehältnis, in dem die Schlangen aufbewahrt waren, hantiert haben. Eine der beiden biss ihn dabei in die linke Hand.

Laut Auskunft einer Krankenhaussprecherin war der 26-Jährige am Mittwoch bereits wieder daheim. Er sei in einem guten Allgemeinzustand gewesen und wurde auf Revers entlassen.