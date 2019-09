2,3 Millionen Liter Diesel verbrannt

Der FPÖ-Politiker will auch keine weiteren Schiffsanlegestellen zwischen Lentos und der neuen Donaubrücke. „Weitere Anlegestellen sollen entweder im Hafen oder außerhalb von Linz angelegt werden.“ Außerdem dürften die Straßen für die Busse nicht erweitert werden. Im Gemeinderat will er ein Bekenntnis zum Naherholungsgebiet Donaupark beschließen lassen.

Busse reduzieren

Hein will nicht nur die parkenden Busse vom Donaupark wegbringen, sondern ihre Anzahl deutlich reduzieren. Es sollten in Linz nur mehr Schiffe mit Gästen anlegen, die tatsächlich an der Stadt interessiert seien und sie nicht nur als Ausgangspunkt für Ausflüge nach Krumau, Hallstatt oder Salzburg sehen. Den Vorschlag von Tourismus-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer ( ÖVP) die Busse nun am Vorplatz des Brucknerhauses zu parken, lehnt Hein ab. „Das Brucknerhaus ist kein Bus-Wartehäuschen.“ Scharfe Kritik übt er am Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner. „Der Passauer Lokalpolitiker verkennt mit seiner medial getätigten Kleinrederei und touristischen Zahlenspielen die prekäre Situation an den Schiffsanlegestellen beim Lentos.“