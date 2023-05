21-Jähriger in Wels niedergestochen: Verdächtiger nach Wochen gefasst

Ein 21-Jähriger, der am Ostersonntag einen 18-Jährigen in Wels niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hat, ist am Freitag festgenommen worden. Der Mann hatte sich nach der Tat nach Deutschland abgesetzt, war dann aber wieder nach Wels zurückgekehrt.

Als ihn Zielfahnder in der Wohnung seiner Freundin aufstöberten, versuchte er sich im Schlafzimmer zu verstecken, wurde aber gefunden und festgenommen, so die Polizei. Gegen ihn wird wegen Mordverdachts ermittelt.

