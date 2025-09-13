20-Jähriger Bergläufer nach Magenkrämpfen im Toten Gebirge gerettet

Im Toten Gebirge hat die Bergrettung Grünau im Almtal am späten Freitagabend einen 20-jährigen Bergläufer geborgen.

Der ortskundige Sportler musste einen Trainingslauf vom Almsee zum Offensee abbrechen, weil er nach Erreichen der Grießkarscharte - dem höchsten Punkt der Strecke - plötzlich Magenkrämpfe bekam. Er entschloss sich darum, über den schnellsten Weg wieder zum Almsee abzusteigen. Mittels Handy-App wählte er dazu den Steig zwischen Großem Woising und Einserkogel.

Spärlich markiert

Dieser Weg wird allerdings selten begangen und ist nur spärlich markiert. Der 20-Jährige verlor darum immer wieder den Steig. Aufgrund der eingebrochenen Dunkelheit, des schlechten Wetters und der anhaltenden Magenschmerzen alarmierte er gegen 20.30 Uhr schließlich die Bergrettung.

Eine Einsatzmannschaft erreichte den unterkühlten Trailrunner gut eine Stunde später. Der Mann wurde mit Getränken und wärmeerhaltenden Maßnahmen versorgt und zurück ins Tal begleitet.