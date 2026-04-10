19-Jähriger raste in OÖ mit Tempo 130 durchs Stadtgebiet

Ein 19-Jähriger ist Donnerstagabend mit Tempo 130 durch das Stadtgebiet von Grein (Bezirk Perg) gerast. Einer Streife war zuvor aufgefallen, dass ein Pkw mit quietschenden Reifen von der Donaubrücke auf die B3 Richtung Grein eingebogen war. Sie nahm die Verfolgung auf und der Tacho des Polizeiautos, das sich hinter dem Raser befand, zeigte in Grein 130 Kilometer pro Stunde an.

Wenig später wurde der Wagen gestoppt. Der Lenker besitzt keinen Führerschein. Er wurde angezeigt.