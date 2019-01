17-Jähriger von Rakete getötet: Jetzt will Politik reagieren

Zahlreiche Unfälle und ein getöteter Jugendlicher durch Silvesterraketen beschäftigen in Oberösterreich nicht nur intensiv die Polizei, sondern machen auch die Politik hellhörig. Auf den Tod eines 17-jährigen HTL-Schülers in Eberschwang im Innviertel, der in der Silvesternacht durch eine Kugelbombe getötet worden war, will Oberösterreichs Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek, FPÖ, reagieren. Er wird eine Expertenrunde installieren, in der Maßnahmen zu den ausufernden Silvesterknallereien überlegt werden sollen.

„Wir haben ohnehin strenge Pyrotechnikgesetze. Die zu verschärfen bringt wenig, weil es vor allem auch in den ländlichen Gebieten an den Möglichkeiten der Kontrolle durch die Polizei fehlt“, sagt Podgorschek. Schon jetzt sei ja das Abfeuern von größeren Silvesterfeuerwerken von den Bürgermeistern zu genehmigen.

Über den Tod des 17-jährigen David M. sei er besonders erschüttert, weil er ihn kannte und dessen Mutter eine gute Bekannte sei, meinte Podgorschek. Konkrete gesetzliche oder politische Maßnahmen nach der Tragödie will und kann der Landesrat noch nicht ankündigen. Man werde sich aber auch Modelle im Ausland, etwa in Schweden anschauen. Dort dürfen grundsätzlich nur ausgebildete Pyrotechniker Feuerwerke zünden. „Weil sich vieles im illegalen Bereich abspielt und die Akteure hauptsächlich Jugendliche sind, die vielleicht auch noch unter Alkoholeinfluss agieren, wird es wohl darum gehen, massive Bewusstseinsbildung in der Causa zu betreiben, erklärte Podgorschek.