160 Kilogramm Feuerwerkskörper bei Kontrolle in OÖ sichergestellt

Bei Pyrotechnik-Schwerpunktkontrollen in Oberösterreich sind am Freitag insgesamt rund 160 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper von der Polizei sichergestellt worden. Acht Personen wurden dabei angezeigt. Die von der Exekutive sichergestellte Nettoexplosivmasse würde etwa 22 Kilogramm entsprechen.

Gefährlichkeit nur schwer einzustufen

Insgesamt wurden 306 Kontrollen durchgeführt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Zehn Stück der beschlagnahmten Pyrotechnik entsprachen der Kategorie F2, aus der nächsthöheren und nur mit spezieller Ausbildung erlaubten Kategorie F3 wurden 21 Stück sichergestellt. 34 Feuerwerke konnten von der Gefährlichkeit her nicht eingeordnet werden.