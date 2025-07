16-Jähriger mit entwendetem Bus in OÖ unterwegs

Ein 16-Jähriger hat sich in Enns (Bezirk Linz-Land) mehrfach in der Nacht einen abgestellten großen Postbus "ausgeborgt" und ist damit hunderte Kilometer durch den oberösterreichischen Zentralraum gefahren.

Der Buslenker hatte die Polizei am Dienstag informiert, dass sein Fahrzeug, das während seiner Ruhezeiten immer in Enns abgestellt wird, in den frühen Nachtstunden unbefugt in Betrieb genommen worden sei. Zwei Tage später war der Bus neuerlich verschwunden. Der echte Buslenker machte sich an die Verfolgung und rief von unterwegs die Polizei zu Hilfe.

Schlüssel abgenommen

An einer Haltestelle in Steyr blieb der gekaperte Bus stehen. Der Besitzer nutzte die Gelegenheit, um einzusteigen und dem Lenker den Schlüssel abzunehmen. Dann übernahm die Polizei. Der 16-Jährige, der zumindest bei einer Fahrt mit einem Freund unterwegs war, wird wegen mehrfachen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und mehreren Verwaltungsübertretungen angezeigt.