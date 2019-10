16-Jährige erstochen: Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen bei Prozess

Was sich am 8. Dezember in der Wohnung der Mutter des Opfers abgespielt hat, kann nur der Angeklagte wissen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, dass er die 16‐Jährige durch einen Stich von hinten mit einem Küchenmesser in die Lunge getötet haben soll.

Am ersten Tag des Prozesses sollen der Angeklagte, der gerichtsmedizinische Sachverständige und Zeugen zu Wort kommen, am Tag darauf die psychiatrische Sachverständige. Der junge Mann soll laut ersten Gutachten bei der Tat zurechnungsfähig gewesen sein, auch Gründe für eine Einweisung in eine Anstalt sollen keine vorliegen. Der Angeklagte war 2016 als Flüchtling nach Österreich gekommen und hat den Status eines subsidiär Schutzberechtigten.