1.500 Blechbläser messen sich im europäischen Wettbewerb

Brass Bands sind große Blechblasensembles, sie bestehen meist aus 30 bis 35 Musikerinnen und Musikern. Vertreten sind die unterschiedlichsten Instrumente, von Kornetten und Hörnern über Posaunen und Tuben bis zu Schlagwerken. Insgesamt 30 Bands aus 16 Nationen treten in Linz an, Protagonisten und Fans der Blasmusik vom hohen Norden bis zum tiefen Süden, von Norwegen bis Italien.

Aus Oberösterreich sind drei Bands am Start, und zwar in drei verschiedenen Kategorien: In der höchsten Klasse unter Günther Reisegger, bei den Jugend Brass Bands unter Thomas Beiganz und in der Kategorie der Junior Bands – Alter um die 14 Jahre – mit „Manager“ Stefan Spieler. Die Bands der höchsten Kategorie, die um den Hauptpreis rittern bestehen meist aus Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern der Musikschulen.