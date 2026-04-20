1.500 Blechbläser messen sich im europäischen Wettbewerb
Von heute, Montag, bis Sonntag, 26. April, wird Linz blechblasmäßig erschallen: 1.500 Musikerinnen und Musiker werden sich bei den „European Brass Band Championships“ (EBBC) messen.
Brass Bands sind große Blechblasensembles, sie bestehen meist aus 30 bis 35 Musikerinnen und Musikern. Vertreten sind die unterschiedlichsten Instrumente, von Kornetten und Hörnern über Posaunen und Tuben bis zu Schlagwerken. Insgesamt 30 Bands aus 16 Nationen treten in Linz an, Protagonisten und Fans der Blasmusik vom hohen Norden bis zum tiefen Süden, von Norwegen bis Italien.
Aus Oberösterreich sind drei Bands am Start, und zwar in drei verschiedenen Kategorien: In der höchsten Klasse unter Günther Reisegger, bei den Jugend Brass Bands unter Thomas Beiganz und in der Kategorie der Junior Bands – Alter um die 14 Jahre – mit „Manager“ Stefan Spieler. Die Bands der höchsten Kategorie, die um den Hauptpreis rittern bestehen meist aus Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern der Musikschulen.
Jede Band muss beim Wettbewerb ein Pflichtstück spielen und weiters ein selbst gewähltes Werk. Alles auf höchstem technischem und musikalischem Niveau. Bereits am 20. April findet ein spezieller Wettbewerb für Solisten auf Blechblasinstrumenten statt. Hier gibt es 18 Teilnehmer. Und noch ein ungewöhnlicher „Wettkampf“ steht auf dem Programm, nämlich von Musikern unterschiedlichster Blasinstrumente gegeneinander.
Die Höhepunkte
20. April, 9.30 bis 18 Uhr: Europäischer Solistenwettbewerb, 1. Runde, Brucknerhaus.
21. April, 10 bis 13 Uhr: Solistenwettbewerb, 2. Runde, Brucknerhaus. Eferding, 19.30 Uhr: EYBB-Konzert, Bräuhaus.
22. April, 19.30 Uhr: Federspiel-Konzert „Wir und jetzt“, Brucknerhaus Ried/Innkreis, 19.30 Uhr, EYBB-Konzert, OÖV Halle.
23. April, 19 Uhr: 10th European Soloist Competition, Final & Award Ceremony, Brass Band Fribourg & European Youth Brass Band, Brucknerhaus.
24. April, 12 bis 17 Uhr, Linz Open-Air, Brass Mile, Lentos, Hauptplatz, Passage
25. April, 12 bis 17 Uhr, Linz Open-Air, Brass Mile, day 2, Lentos, Hauptplatz, Passage;
20.15 bis 21.30 Uhr, Award Ceremony & EBBC, Gala Concert, Brucknerhaus
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